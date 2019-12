Gulfstream, 1 million de nautiques au SAF

Depuis mars 2016, Gulfstream utilise le carburant durable (SAF) pour ses flottes d'entreprises, de démonstration, de soutien à la clientèle et d'essais en vol. La société a effectué plus de 550 vols avec le carburant mélangé et réduit les émissions de dioxyde de carbone d'environ 1 300 tonnes.

La stratégie de développement durable de Gulfstream aide à soutenir les objectifs de l'industrie de l'aviation d'affaires établis par la National Business Aviation Association, la General Aviation Manufacturers Association et l'International Business Aviation Council. Les objectifs sont une réduction de 50 % des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2005, une amélioration de 2 % de l'efficacité énergétique par année de 2010 à 2020 ainsi qu'une croissance neutre en carbone à partir de 2020.

Gulfstream utilise un mélange de 30 % de carburant à faible teneur en carbone et à faible teneur en eau provenant de déchets agricoles et de 70 % de carburéacteur Jet A traditionnel. Le SAF offre les mêmes performances que le carburéacteur conventionnel à base de pétrole et ne nécessite aucun changement sur les turboréacteurs ou avions de série. "Chaque gallon (soit 3,7 l) utilisé par la flotte de Gulfstream basée à Savannah permet d'économiser au moins 60 % en émissions de dioxyde de carbone sur une base de cycle de vie par rapport au carburant à base de pétrole", commente le constructeur aéronautique.

Le carburant renouvelable utilisé par Gulfstream est produit par World Energy dans sa raffinerie de Paramount, en Californie. World Fuel Services, fournisseur de services de carburant et d'aviation, gère la logistique, y compris la distribution du carburant à Gulfstream sur les deux côtes américaines.

En plus d'utiliser SAF à son siège de Savannah, Gulfstream a SAF disponible pour les clients à ses installations de Long Beach et Van Nuys en Californie du Sud. Gulfstream Long Beach utilise également SAF pour tous les vols d'achèvement et de livraison.