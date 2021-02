Gulf Air reçoit son deuxième Airbus A321LR avec une livrée spéciale anniversaire

La compagnie Gulf Air a reçu le vendredi 5 février au centre de livraisons Airbus de Hambourg son deuxième Airbus A321 neoLR, d'une commande totale de 17 monocouloirs du constructeur européen. Cet appareil arbore une livrée spéciale "70eme anniversaire", rappelant la livrée d'origine de la compagnie à sa création en 1950. Rappelons que si Gulf Air est maintenant la compagnie nationale de Bahrein, elle avait été créée à l'origine pour être celle d'un ensemble de pays du Golfe Persique, avec une présidence tournante : Bahrein, mais aussi le Qatar, les Emirats Arabes Unis et le sultanat d'Oman. Depuis ces derniers se sont tous retirés de Gulf Air, pour créer leur propre transporteur national : Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways et Oman Air.

16 sièges transformables en lits en classe affaires

Le nouvel Airbus A321 neoLR arrivé dans la flotte de Gulf Air devrait opérer des lignes long-courrier vers l'Europe et une sélection de destinations régionales. Il sera équipé de 150 sièges de classe économique et de 16 sièges de classe affaires Falcon Gold transformables en lits, comme sept autres unités de la commande de 17 appareils. Chaque siège sera équipé d'un système IFE dernière génération et d'une connection wifi. Gulf Air est la première compagnie du Moyen-Orient à proposer des sièges "full flat" sur ce type d'appareils.