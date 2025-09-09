GMR ajoute le Bell 429 à sa flotte

GMR prend du Bell 429

Global Medical Response (GMR) a signé un contrat d'achat pour sept Bell 429 avec une option d'achat pour huit autres appareils, conservant ainsi sa place de plus grand exploitant mondial d'hélicoptères Bell dans le domaine des services médicaux d'urgence par hélicoptère (SMUH). Global Medical Response, dont le siège social est situé à Lewisville, au Texas, dispose de 381 bases opérationnelles dans les 50 États américains et à l'international, et fournit des soins vitaux en tant que plus grand prestataire de soins intensifs hors hôpital.

Sept fermes et huit options d'achat

Conçue pour une intervention rapide, la plateforme Bell 429 est équipée d'écrans intuitifs BasixPro et de larges portes à double battant, ce qui en fait un appareil idéal pour les opérateurs HEMS. Cet appareil bimoteur offre une vitesse de croisière rapide de 150 nœuds (environ 277 km/h), ce qui permet à Global Medical Response d'être sur place pour les appels urgents ou les transports entre établissements lorsque chaque minute compte. Avec plus de 500 Bell 429 dans le monde et plus de 735 000 heures de vol à son actif, cette plateforme continue de renforcer sa réputation comme l'un des hélicoptères bimoteurs légers les plus avancés de sa catégorie.

24 livraisons prévues pour le Bell 407GXi configuré IFR

Cette annonce fait suite à celle de Bell concernant la livraison du premier Bell 407GXi configuré IFR à Global Medical Response, qui marque la première des 24 livraisons prévues à l'opérateur de services médicaux aériens. Au total, Global Medical Response et ses filiales utilisent actuellement les plateformes Bell 407 et Bell 206L pour desservir les communautés locales qui ont besoin de soins d'urgence.