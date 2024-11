Global Medical Response commande 28 hélicoptères Airbus dans le cadre de l'expansion de sa flotte

28 hélicoptères Airbus

Global Medical Response (GMR) a passé commande de 28 hélicoptères Airbus, dont six H125, cinq H130, 14 H135 et trois H145, afin de poursuivre l'expansion de sa flotte médicale aérienne. Après la commande de cinq hélicoptères Airbus par GMR au début de l'année 2024, la société exploitera une flotte de près de 200 hélicoptères Airbus, renforçant ainsi sa position comme l'un des plus grands opérateurs d'hélicoptères Airbus en Amérique du Nord. En plus des 28 appareils commandés, GMR aura la possibilité d'acheter 23 nouveaux hélicoptères Airbus supplémentaires au cours des trois prochaines années. Grâce à cette commande, GMR devrait être parmi les premiers en Amérique du Nord à exploiter le H125 à capacité IFR.



387 bases aériennes exploitées

GMR est un leader de l'industrie médicale aérienne, avec près de 36 000 employés fournissant des soins médicaux à travers les États-Unis et dans le monde entier. Elle exploite 387 bases aériennes sous des marques telles que Air Evac Lifeteam, REACH Air Medical Services, Med-Trans Corporation, AirMed International et Guardian Flight. Plus de 30 hélicoptères Airbus ont été ajoutés à la flotte de GMR depuis 2021.



H125 et H130

En tant que premier fournisseur d'hélicoptères pour l'industrie du transport médical aérien, Airbus soutient les opérateurs nord-américains dans leurs missions de services médicaux d'urgence par hélicoptère (HEMS) depuis plus de 50 ans. Les monomoteurs H125 et H130 offrent la meilleure visibilité de leur catégorie, ainsi que des cabines modulaires à espace ouvert idéalement adaptées aux missions HEMS. En tant qu'hélicoptère monomoteur le plus performant, le H125 est particulièrement adapté aux environnements chauds et élevés.

H135 et 145

Le H135 et le H145 sont de leur côté équipés de la suite avionique Helionix d'Airbus, ce qui renforce leur complémentarité et permet une transition presque transparente d'un type à l'autre, tandis que leurs caractéristiques améliorent la sécurité et réduisent la charge de travail du pilote. Leur empreinte acoustique particulièrement faible fait du H135 et du H145 les hélicoptères les plus silencieux de leur catégorie.