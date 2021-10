Global Medical Response commande 21 nouveaux hélicoptères Airbus

21 hélicoptères des familles H125, H130 et H135

Global Medical Response (GMR) ajoutera un total de 21 hélicoptères Airbus des familles H125, H130 et H135 à sa flotte médicale aérienne en pleine croissance, avec des options pour inclure jusqu'à 23 hélicoptères supplémentaires, ce qui porte le potentiel de commande total à 44 hélicoptères. GMR, une organisation de premier plan dans le secteur des services d'incendie aériens, terrestres, spécialisés et du transport médical géré avec plus de 38 000 employés, est l'un des plus grands exploitants d'hélicoptères Airbus. GMR fournit des soins par le biais de plusieurs marques opérationnelles, notamment Air Evac Lifeteam, Guardian Flight, Med-Trans Corp. et REACH Air Medical Services. Ces opérations ont permis de transporter plus de 125 000 patients en 2020. Cette dernière commande viendra s'ajouter à la flotte Airbus actuelle de GMR, qui compte près de 133 hélicoptères.

55 % des hélicoptères EMS signé Airbus Helicopters

Cette annonce s'ajoute à d'autres commandes passées par GMR ces dernières années dans le cadre d'une expansion continue de la flotte. Au cours des 18 derniers mois seulement, GMR a pris livraison de 15 hélicoptères Airbus. Airbus Helicopters est le principal fournisseur d'hélicoptères au secteur du transport médical aérien, fournissant environ 55 % des 2 600 hélicoptères EMS volant dans le monde aujourd'hui. Plus de la moitié de tous les nouveaux hélicoptères médicaux aériens vendus au cours de la dernière décennie aux États-Unis ont été produits par Airbus.