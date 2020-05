GKN devient fournisseur de premier rang pour l'Alice d'Eviation

Voilure, empennage et Ewis

L’accord de collaboration entre GKN Aerospace et Eviation porte sur la conception et la fabrication d’ailes, d’empennage et de systèmes d’interconnexion de câblage électrique (EWIS) pour l'Alice, l’avion électrique régional récemment lancé par Eviation, dont le premier prototype a été victime d'un incendie le 22 janvier 2020 à Prescott, dans l'Arizona, au cours d'un essai.

GKN Aerospace est le leader mondial de la conception et de la fabrication d’aérostructures légères et de systèmes EWIS, en plus d’être un partenaire clé dans le programme « Wing of Tomorrow » d’Airbus et leader du marché des empennages d’avions d’affaires légers. Dans le cadre de l’accord de collaboration conclu par GKN Aerospace avec Eviation, des activités de conception et de fabrication sont déjà en cours sur place chez Eviation (Israël) et dans plusieurs centres d’ingénierie aérospatiale de GKN à travers l’Europe.

1 050 km à 482 km/h

L'Alice -dont le prototype a été construit en France- a trois hélices propulsives -l’une derrière l'empennage et les deux autres au niveau du saumon d'aile- et est conçu pour transporter jusqu’à neuf passagers et deux pilotes. Son autonomie sera de 565 nautiques (1 050 km) à 260kts (482km/h).