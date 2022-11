GKN Aerospace dévoile son premier démonstrateur au sol avec système d'alimentation en hydrogène liquide.

Etudier la faisabilité de l'utilisation d'une source de carburant à hydrogène liquide pour augmenter l'autonomie d'un drone dédié missions SAR

GKN Aerospace a franchi avec succès une étape importante en livrant un démonstrateur au sol d'un système de carburant pour avion à hydrogène liquide. Le démonstrateur a été conçu, construit et testé en collaboration avec Filton Systems Engineering, dans le cadre du projet Safe Flight financé par Innovate UK. L'objectif du projet était d'étudier la faisabilité de l'utilisation d'une source de carburant à l'hydrogène liquide pour augmenter l'autonomie d'un concept de drone dédié à des missions de recherche et de sauvetage (SAR).

La performance du système de carburant a été vérifiée en le couplant à une pile à combustible à membrane échangeuse de protons

Le projet a permis à GKN Aerospace de comprendre et d'aborder bon nombre des préoccupations de sécurité soulevées par l'introduction d'un carburant aussi nouveau. Des solutions intégrées de conception et de distribution du réservoir de carburant ont été développées, y compris la vaporisation et le conditionnement de l'hydrogène liquide. Les performances du système de carburant ont été vérifiées en le couplant à une pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM), représentative du type qui pourrait être installé sur un futur avion à émission zéro. Le projet a démontré la réussite du stockage et de la gestion de l'hydrogène liquide, en alimentant le système d'alimentation de la pile à combustible en hydrogène à la température et à la pression requises sur une gamme de charges électriques typiques d'une mission de recherche et de sauvetage d'un drone.

Le ravitaillement et le stockage de l'hydrogène liquide, le conditionnement et la distribution du gaz cryogénique ont été démontrés

Les résultats clés du projet comprennent le développement d'une conception sûre du système, des connaissances en matière de fabrication, des connaissances opérationnelles pour les systèmes de carburant à l'hydrogène liquide, des données d'essai du système de carburant à l'hydrogène et un banc d'essai adaptable adapté à une étude plus approfondie des composants et des sous-systèmes à l'hydrogène. Max Brown VP Technology GKN Aerospace a déclaré : ''Nous sommes ravis du résultat de ce projet et pensons que nous sommes tout à fait à l'avant-garde de l'exploration des défis dans ce domaine. Dans un seul environnement d'essai de bout en bout, l'équipe a démontré le ravitaillement et le stockage de l'hydrogène liquide, le conditionnement et la distribution du gaz cryogénique, et l'utilisation de piles à combustible PEM pour générer de l'énergie électrique." ; Brown a poursuivi "bien que l'accent de ce travail ait été mis sur une plate-forme à petite échelle, la réalisation est hautement alignée avec d'autres travaux que nous menons dans des programmes tels que H2GEAR, où nous fournissons des technologies de propulsion axées sur la possibilité d'un vol à émissions zéro.''

Le projet Safe Flight a positionné GKN Aerospace pour des démonstrations plus importantes et plus complexes d'avions propulsés à l'hydrogène à l'avenir, alors que l'entreprise poursuit sa mission de devenir "le partenaire le plus fiable et le plus durable dans le ciel".