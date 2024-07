GEnx, GE90 et CF-34 commandés à Farnborough

GEnx pour les 787 de British Airways

GE Aerospace a annoncé qu'International Airlines Group (IAG) s'est engagé à acheter des moteurs GEnx pour équiper six nouveaux 787 Dreamliners pour British Airways - la première introduction de ce moteur dans leur flotte. Le GEnx-1B équipe deux avions 787 sur trois en service. Ce moteur permet également d'économiser 1,4 % de carburant pour une mission type du 787 par rapport à ses concurrents. Comme tous les moteurs de GE Aerospace, le GEnx peut fonctionner dès aujourd'hui avec des mélanges approuvés de carburant aviation durable (SAF).

Et GE90-110B pour Turkish Airlines

De son côté, Turkish Airlines, la compagnie nationale de Turquie, a signé un accord combiné de vente de moteurs et d'heures de vol TrueChoice pour 8 moteurs GE90-110B destinés à équiper quatre Boeing 777 Freighters de Turkish Cargo. Turkish Airlines exploite une flotte jeune et croissante de 456 appareils, desservant plus de 340 destinations dans le monde - ce qui en fait la plus grande compagnie aérienne en termes de pays desservis. Turkish Cargo assure les opérations de transport de fret aérien de Turkish Airlines depuis 1933 et dessert plus de 130 pays. Ce dernier ajout à sa flotte permettra à l'organisation de doubler le tonnage de fret qu'elle transporte d'ici 2033, et de renforcer encore davantage Istanbul en tant que centre logistique mondial.

American Airlines commande 180 CF34-8E pour ses Embraer 175

Mais ce qui restera de ce salon c'est sans doute la finalisation de la commande d'American Airlines de 180 moteurs CF34-8E et de pièces détachées pour équiper sa flotte de 90 nouveaux avions régionaux Embraer 175. Aujourd'hui, la gamme de moteurs CF34, qui comprend les modèles -3, -8 et -10, équipe plus de 2 500 avions commerciaux régionaux. Le turboréacteur ou plus précisément le modèke CF34-8E a accumulé plus de 40 millions d'heures de vol et 29 millions de cycles depuis son entrée en service sur les Embraer E170/175 en 2004. .