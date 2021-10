Le GEnx aux essais d'endurance

3 000 cycles sur banc d'essai...

À l'approche du dixième anniversaire de sa mise en service, le moteur GEnx a récemment été soumis à une série de tests d'endurance, en effectuant plus de 3 000 cycles de tests d'ingestion de poussière dans un environnement sévère simulé à l'aide d'un banc d'essai d'ingestion spécialisé. Les tests d'endurance à la poussière font partie de l'investissement continu de GE Aviation pour la prochaine génération de moteurs.

...A l'occasion des dix ans de mise en service

Il y a dix ans aujourd'hui, le moteur GEnx entrait en service sur un 747-8 de Cargolux. Développé pour le Boeing 787 Dreamliner et le 747-8 le GEnx, du fait de sa génération plus récente, présente l'avantage de consommer moins de carburant et de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 15 % par rapport au moteur CF6 de GE. Les tests d'endurance menés au cours de cette récente campagne ont permis de valider plusieurs améliorations matérielles, notamment un déflecteur de chambre de combustion amélioré et une aube du premier étage de la turbine haute pression redessinée.

Détecter la poussière

Les essais d'endurance ont imité la poussière que les moteurs GEnx rencontrent en volant dans certains des environnements d'exploitation les plus sévères au monde. En partenariat avec GE Research, la poussière a été fabriquée de manière inversée pour reproduire les conditions spécifiques du terrain. La poussière, qui peut entraîner une défaillance du matériel, est si fine qu'elle ne peut être vue à l'œil nu. Les ingénieurs d'essai ont utilisé des équipements sophistiqués, y compris des capteurs suffisamment sensibles pour détecter la poussière, ainsi que des principes d'optimisation pour améliorer les résultats pendant la campagne d'essai.