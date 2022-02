GE9X et GE90-115B pour les "Triple-Sept" de Qatar

30 GE9X et 4 GE90-115B...

Dans le cadre de sa commande se portant sur 34 Boeing 777-8 Freighter fermes assortie d'options sur 16 appareils supplémentaires, Qatar Airways a annoncé une nouvelle commande de moteurs GE9X (motorisation unique du "triple sept" -8 et -9). L'engagement comprend 30 moteurs GE9X et quatre moteurs GE90-115B (lequel motorise les versions 777-200LR, 777 Cargo ainsi que le 777-300ER), avec les services GE TrueChoice. "Cette commande est en coordination avec l'accord de Qatar Airways pour 34 commandes fermes de 777-8 avec 16 options de droit d'achat supplémentaires, et une commande supplémentaire de deux Boeing 777 Freighters", mentionne General Electric.

...Pour plus de 6,8 Md de dollars

La valeur totale de la commande avec GE est supérieure à 6,8 milliards de dollars américains au prix catalogue, y compris les moteurs de rechange et un accord de services TrueChoice pour couvrir la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des moteurs. IHI Corporation, Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters et MTU Aero Engines AG participent au programme du moteur GE9X.