GE, Boeing et la NASA étudient les performances d'un moteur de type Open Fan

Un Open Fan modélisé

Un nouveau projet mené par GE Aerospace avec la collaboration de Boeing, de la NASA et de l'Oak Ridge National Laboratory (l'ORNL, qui historiquement participa au projet Manhattan, soit la conception de la bombe A), modélisera l'intégration d'un moteur Open Fan dans un avion, soutenant ainsi les efforts de l'industrie aéronautique pour développer une technologie plus efficace sur le plan énergétique. Le ministère américain de l'énergie a annoncé que 840 000 heures de supercalculateur avaient été attribuées à cette initiative dans le cadre de son programme Incite. Incite est un programme hautement compétitif qui soutient les projets mondiaux les plus intensifs en matière de calcul.



Le calcul exaflopique pour les performances et les niveaux de bruit

Les ingénieurs de GE Aerospace ont déjà utilisé le calcul exaflopique pour modéliser les performances et les niveaux de bruit des composants du moteur Open Fan. L'architecture Open Fan permet de supprimer le carter traditionnel, ce qui permet d'augmenter le diamètre de la soufflante tout en réduisant la traînée afin d'améliorer le rendement énergétique. Désormais, les ingénieurs seront en mesure d'étudier l'aérodynamique d'un Open Fan monté sur une aile d'avion dans des conditions de vol simulées. Ce qui permettra d'optimiser la conception du moteur pour en améliorer le rendement, le bruit et les autres performances.



Intégration motrice

La reproduction d'un moteur intégré grandeur nature et d'un avion en phase de conception serait impossible sans la puissance de calcul des machines de supercalcul les plus récentes. « Les capacités avancées de supercalcul sont une percée clé permettant la conception révolutionnaire du moteur Open Fan. L'intégration de l'avion est essentielle. L'annonce faite aujourd'hui avec Boeing, la NASA et l'Oak Ridge National Laboratory pour simuler les dernières conceptions d'avions et de moteurs s'inscrit dans la continuité d'une longue tradition d'innovation de premier plan dans l'industrie aéronautique », a déclaré Arjan Hegeman, directeur général de l'avenir des technologies de vol chez GE Aerospace. L'équipe aura accès au superordinateur Aurora du laboratoire national d'Argonne et au superordinateur Frontier du laboratoire national d'Oak Ridge. Frontier et Aurora sont les deuxième et troisième superordinateurs les plus rapides au monde, tous deux capables de traiter des données à plus d'un quintillion de calculs par seconde.