GE Aviation a livré son dernier moteur CF6-80E1 de série

Le dernier CF6-80E1 destiné à un Airbus A330 de China Airlines

GE Aviation a livré la semaine dernière à China Airlines son dernier moteur de série CF6-80E1 destiné à la flotte d'Airbus 330 de la compagnie. China Airlines exploite des moteurs CF6 depuis près de 20 ans, les moteurs CF6-80C2 et CF6-80E1 équipant sa flotte d'avions. GE Aviation et China Airlines ont également signé un accord matériel de 15 ans en 2016 et ont établi un magasin de matériel local dans la région afin de réduire le délai d'exécution des pièces de rechange utilisées pour la révision de ses moteurs CF6-80E.

50 ans pour le CF-6...

Le moteur CF6 a célébré ses 50 ans de service payant en août. Cette famille de moteurs a permis à GE Aviation de s'implanter solidement dans le segment de l'aviation civile. Fondée sur la technologie du moteur militaire TF39, la famille de moteurs CF6 de GE s'est développée pour inclure les modèles de moteurs CF6-50, CF6-80A, CF6-80C2 et CF6-80E1, qui ont accumulé plus de 460 millions d'heures de vol.

...Dont la version CF6-80E1 est entrée en service en 1994

Les moteurs CF6 équipent plus de 65 % de tous les avions-cargo à large fuselage. "Avec 67 % de pièces communes avec le moteur CF6-80C2 qui est toujours en production, les opérateurs de fret ont un accès direct aux nouvelles pièces de rechange ainsi qu'au matériel d'occasion de GE Aviation. Grâce à cette combinaison d'attributs de produit supérieurs et de solutions de maintenance flexibles, le CF6 continuera à servir la prochaine génération d'opérateurs de fret convertis en A330", a déclaré Mike Kauffman, directeur général CF6 chez GE Aviation. Le moteur CF6-80E1 a été le dernier modèle de moteur CF6 à entrer en service en 1994.