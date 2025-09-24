GE Aerospace présente ses nouveaux statoréacteurs hypersoniques à combustion par détonation rotative

Hypersonique et moteurs à détonation rotative

GE Aerospace a très récemment annoncé avoir réussi la démonstration de deux moteurs à combustion à détonation rotative (RDC) distincts dans son centre de recherche aérospatiale de Niskayuna, dans l'État de New York : un statoréacteur de la taille d'un missile et un statoréacteur bimode pour avions à grande vitesse. Cette avancée, qui pourrait permettre des vols à grande vitesse et une autonomie accrue sur de nombreuses plateformes multi-missions, représente la dernière étape importante dans le portefeuille diversifié de programmes de propulsion hypersonique de GE Aerospace.

Un débit d'air accru

La campagne d'essais a dépassé les attentes, démontrant un fonctionnement robuste et une augmentation de trois fois (3X) du débit d'air du moteur par rapport aux démonstrateurs de technologie hypersonique (anciens) précédemment testés en vol. « Nous avons prouvé que les conceptions de combustion à détonation rotative de GE Aerospace sont évolutives », a déclaré Mark Rettig, vice-président et directeur général d'Edison Works Business & Technology Development chez GE Aerospace. « En seulement 10 mois, notre équipe est passée d'un statoréacteur traditionnel à un démonstrateur à l'échelle 3X avec RDC. Ces progrès rapides soulignent la maturité de notre technologie et la solidité de notre feuille de route vers des solutions de propulsion à grande vitesse intégrées. »

Un moteur plus petit et plus léger

La RDC permet d'obtenir une poussée plus élevée et une efficacité améliorée avec un moteur plus petit et plus léger, en brûlant le carburant et l'air par des ondes de détonation au lieu de la combustion par déflagration traditionnelle utilisée aujourd'hui dans les statoréacteurs. Les essais des derniers moteurs ont commencé en juillet dans l'installation de propulsion à flux continu et à grande vitesse de GE Aerospace. Le succès du développement et des essais a été rendu possible grâce à la collaboration entre les ingénieurs de GE Aerospace, GE Aerospace-Innoveering (une société acquise par GE Aerospace en 2022 et spécialisée dans la propulsion hypersonique) et le GE Aerospace Research Center. Ces essais récents font suite à ceux réalisés en 2024 sur un statoréacteur hypersonique bimode, qui est passé du concept à l'essai en moins de 11 mois.