GE Aerospace fait la démonstration d'un statoréacteur hypersonique bimode

GE Aerospace passe au superstatoréacteur

GE Aerospace a levé le rideau sur son programme hypersonique complet dans son centre de recherche de Niskayuna, en faisant la démonstration de ce que l'on estime être un premier essai mondial de statoréacteur hypersonique bimode (DMRJ) avec combustion à détonation rotative (RDC) dans un flux d'écoulement supersonique. Cela pourrait permettre des vols à grande vitesse et à grande autonomie. Cette étape et l'ensemble du portefeuille de programmes permettent à GE Aerospace de saisir de multiples opportunités dans le secteur hypersonique alors qu'elle se prépare à se lancer en tant qu'entreprise autonome au deuxième trimestre 2024.

DMRJ

La démonstration réussie de la propulsion à grande vitesse DMRJ fait partie d'un portefeuille complet de programmes technologiques que GE Aerospace développe et met à l'échelle pour faire progresser les capacités hypersoniques, y compris les matériaux à haute température et l'électronique à haute température. Ces technologies sont le fruit de plus d'une décennie d'efforts directement liés à l'hypersonique, déployés par GE Aerospace Research, et de plusieurs décennies de développement pour son activité moteurs GE Aerospace dans des domaines clés tels que les composites à matrice céramique à haute température (CMC), l'électronique de puissance au carbure de silicium, les technologies additives et la gestion thermique avancée.

Bimode pour un fonctionnement sur une plage de vitesses élargie



Un système de propulsion DMRJ à air comprimé typique ne peut commencer à fonctionner que lorsque le véhicule atteint des vitesses supersoniques supérieures à Mach 3. Les ingénieurs de GE Aerospace travaillent sur un statoréacteur bimode à détonation rotative capable de fonctionner à des nombres de Mach inférieurs, ce qui permet au véhicule de vol de fonctionner plus efficacement et d'atteindre une plus grande autonomie. L'acquisition d'Innoveering l'année dernière a donné à GE Aerospace des capacités en matière de statoréacteurs bimodes qui ont été rapidement renforcées par les travaux menés par GE Aerospace Research depuis une décennie dans le domaine de la RDC et par plusieurs décennies d'expérience de GE Aerospace dans la recherche sur les nombres de Mach élevés et dans les programmes de développement de moteurs. Le RDC permet de générer une poussée plus élevée de manière plus efficace, pour une taille et un poids de moteur globalement plus petits, en brûlant le carburant par des ondes de détonation au lieu d'un système de combustion standard qui alimente les moteurs à réaction traditionnels d'aujourd'hui. L'équipe est sur la bonne voie pour atteindre son objectif, à savoir faire la démonstration d'une DMRJ complète avec RDC à l'échelle l'année prochaine.