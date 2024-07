GE Aerospace et Airbus, première phase de l'étude sur la propulsion des hélicoptères de nouvelle génération

Recherche fondamentale, idées et résultats

GE Aerospace a annoncé au salon de Farnborough la réalisation de la première étape de sa recherche mondiale avec Airbus Helicopters visant à développer un système révolutionnaire de propulsion destiné aux hélicoptères de nouvelle génération. Cette étape marque une avancée significative dans la collaboration entre les deux leaders de l'industrie, avec pour objectif ultime le développement d'un moteur qui établit de nouvelles normes en matière d'efficacité, de fiabilité et de responsabilité environnementale. La première phase de ce projet s'est concentrée sur la recherche fondamentale, les idées et les résultats supplémentaires obtenus au cours des travaux jetant les bases des phases ultérieures de développement.

Phases ultérieures de développement

« La collaboration est la clé de l'innovation, et notre partenariat avec Airbus en est l'illustration. La clôture de la première étape de cette étude conjointe souligne la force de nos capacités combinées et de notre vision commune pour des solutions innovantes de propulsion de giravions qui amélioreront les performances, l'efficacité et la durabilité », déclare Elissa Lee, directrice exécutive des turbomoteurs commerciaux chez GE Aerospace. Alors que le partenariat passe à la phase suivante, GE Aerospace et Airbus Helicopters continueront à se concentrer sur les conceptions détaillées et l'efficacité des composants dans le but de créer une solution de propulsion qui réponde aux nouveaux objectifs de durabilité, y compris une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions de CO2.