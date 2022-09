GE a terminé les derniers essais du moteur à cycle adaptatif XA100

Fin des essais du second XA100...

L'US Air Force et General Electric ont conclu avec succès les essais du deuxième moteur à cycle adaptatif XA100 de GE au complexe de développement technique d'Arnold (AEDC) de l'Armée de l'air. Avec la fin des essais à l'AEDC, GE a accompli la dernière étape contractuelle majeure du programme de transition des moteurs adaptatifs (AETP) de l'Air Force, qui a débuté en 2016. C'est l'aboutissement de plus d'une décennie de réduction méthodique des risques et de tests que GE a réalisés avec l'US Air Force dans le cadre de trois programmes différents de moteurs à cycle adaptatif ", a déclaré David Tweedie, vice-président et directeur général de GE Edison Works pour les produits avancés. "Les données relatives aux performances du moteur que nous avons recueillies à AEDC ont continué à démontrer la capacité de transformation du XA100, tout en démontrant un retour sur l'investissement substantiel de l'Air Force et des contribuables. Nous sommes maintenant prêts à passer à un programme de développement d'ingénierie et de fabrication et à mettre ce moteur sur le terrain avec les F-35 avant la fin de cette décennie."

...Un turboréacteur pour le F-35 Block 4...

"Ce moteur n'est pas un concept, une proposition ou un programme de recherche. Il s'agit d'un moteur de poids de vol, très pertinent pour le produit, qui offrirait au F-35 une autonomie accrue de 30 %, une accélération supérieure à 20 % et une croissance significative des systèmes de mission afin d'exploiter toutes les capacités du F-35 pour les mises à niveau du bloc 4 et au-delà", poursuit M. Tweedie. "Le XA100 est la seule option de modernisation de la propulsion du F-35 qui a été construite, entièrement testée et évaluée par rapport aux objectifs de performance de l'armée de l'air, et la seule option qui fournit à l'armée de l'air la capacité dont elle a besoin pour surpasser ses adversaires pour les décennies à venir."

... à cycle adaptatif...

Le XA100 combine trois innovations clés pour offrir un changement de génération dans la performance de la propulsion de combat : un cycle moteur adaptatif qui fournit à la fois un mode haute poussée pour une puissance maximale et un mode haute efficacité pour des économies de carburant. L'architecture de troisième flux apporte un changement radical dans la capacité de gestion thermique,avec une utilisation intensive des technologies de composants avancées, notamment les composites à matrice céramique (CMC), les composites à matrice polymère (PMC) et la fabrication additive.

... Offrant 10 % de poussée supplémentaire

Ces innovations permettent d'augmenter la poussée de plus de 10 %, améliorent le rendement énergétique de 25 % et offrent une capacité de dissipation de la chaleur de l'avion nettement supérieure, le tout dans la même enveloppe physique que les systèmes de propulsion actuels, avance General Electric. Le moteur de GE est conçu de manière à s'adapter au F-35A, ainsi qu'au F-35C sans modification de la queue de l'avion. Le rendement énergétique amélioré du XA100 permet une réduction significative des émissions de carbone et fonctionne avec n'importe quel carburant aviation durable approuvé par l'armée de l'air américaine. Le XA100 est issu de GE Edison Works, une unité commerciale dédiée à la recherche, au développement et à la production de solutions militaires avancées. Cette unité commerciale est entièrement responsable de la stratégie, de l'innovation et de l'exécution des programmes avancés. Le XA100 sera mis en concurrence avec le F135 EEP (Enhanced Engine Package) pour la motorisation du Block 4 du F-35 Lightning II.