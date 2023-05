Frénésie d'ouvertures pour Norse Atlantic Airways

Norse Atlantic Airways se sent pousser des ailes. La compagnie norvégienne poursuit un fort développement de son réseau en ayant encore à ouvrir six nouvelles routes vers les Etats-Unis d’ici le 2 septembre et quatre autres liaisons vers la Thaïlande, la Barbade et la Jamaïque cet hiver.

Très fort renforcement au départ de Londres-Gatwick

A partir du 25 mai, la compagnie proposera une nouvelle liaison entre Londres-Gatwick et Orlando (quatre vols par semaine et quotidien en pointe). Dès le lendemain, Norse lancera une liaison vers Fort Lauderdale (trois vols par semaine et quotidien en pointe). La compagnie disposera à cette date d’un appareil supplémentaire dans sa flotte. Le 1er juin, la compagnie norvégienne ouvrira une ligne Londres-Gatwick vers Washington-Dulles (six vols hebdomadaires). Le 19 juin, elle enchaînera avec une nouvelle liaison Rome-New York (vol quotidien) et le 30 juin, elle ouvrira une ligne Londres-Gatwick/Los Angeles (vol quotidien). Pour ces nouvelles routes, trois appareils supplémentaires seront mobilisés. A compter du 1er juillet, Norse Atlantic Airways lancera une route entre Londres-Gatwick et San Francisco, qui sera exploitée quotidiennement. A ce stade, la compagnie norvégienne qui avait auparavant prêté trois Boeing 787 à Air Europa, aura donc récupéré la totalité de sa flotte, soit quinze appareils. Elle bouclera l’ouverture des vols supplémentaires vers les Etats-Unis avec le lancement d’une ligne Londres-Gatwick/Boston, exploitée cinq fois par semaine, à partir du 2 septembre.

Cap sur la Thaïlande, la Barbade et la Jamaïque cet hiver

Elle enchaînera pour la période d’hiver avec des ouvertures au départ d’Oslo, vers Bangkok à compter du 29 octobre (deux vols par semaine), et au départ de Londres-Gatwick vers la Barbade (vol quotidien) et vers la Jamaïque (trois vols hebdomadaires vers Kingston et quatre vols hebdomadaires vers Montego Bay). Rappelons que Norse Atlantic Airways a aussi ouvert le 26 mars dernier une desserte quotidienne entre Paris CDG et New York, sa toute première ligne au départ de France.