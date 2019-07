French bee recrute à Orly

La première compagnie française low cost non courrier, French bee, organise actuellement une campagne de recrutement à Paris-Orly dans le cadre de son développement. La compagnie souhaite recruter une vingtaine de PNC (Personnels Navigants Commerciaux) et un CCI (un instructeur PNC) pour sa base parisienne. Le transporteur invite d'ores et déjà les candidats à postuler sur le site suivant : https://www.frenchbee.com/fr/recrutement. Les meilleurs candidats se verront convoqués pour un entretien les 2 et 3 septembre 2019 à Paris-Orly. Il devront s'y présenter munis d'un CV, et de la photocopie de leur passeport.

Les candidatures sont ouvertes aux personnes ne disposant pas d'un CCA (Cabin Crew Attestation). Il leur est cependant indispensable d'être inscrit à Pôle Emploi. Une formation de 12 mois sera dispensée par AeroSchool pour une intégration au sein de la compagnie au printemps 2020. Les candidats sélectionnés suivront une formation théorique pour maîtriser les standards de la compagnie, avant d'embarquer sur leurs vols réguliers pour la formation pratique.

French bee organise de manière régulière des journées de recrutement sur l'ensemble de ses zones d'opération. Les candidats sont invités à consulter régulièrement le site (www.frenchbee.com/recrutement) et suivre ses réseaux sociaux Twitter, Facebook et LinkedIn pour les dernières actualités de recrutement.