French bee, partenaire d'Airbus pour le premier vol "fello'fly" intercontinental

Il était 10h34 et 10h37 (heure locale) quand deux Airbus A350 de la compagnie French bee se sont posés à trois minutes d'intervalle le 9 novembre après avoir accompli un vol en formation de 8 heures entre Toulouse et l'aéroport de Montréal-Trudeau. Il s'agit du premier vol intercontinental dans un espace aérien océanique, accompli selon les principes de "fello'fly", le nouveau concept de vol dévoilé par Airbus lors de l'édition 2019 du Dubai Airshow.

Inspiré du biomimétisme, le concept fello'fly est fondé sur la récupération de l'énergie de sillage (WER ou "Wake Energy Retrieval) pour réduire les émissions de CO2 de l'aviation. Le WER reproduit le comportement des oiseaux qui volent ensemble et en formation pour réduire leur consommation d'énergie. Ainsi, l'avion suiveur qui récupère l'énergie perdue par le leader, en volant dans le courant d'air ascendant doux créé par le sillage, réduit la consommation de carburant de l'ordre de 5% par voyage.

Compte tenu du fort potentiel de réduction des émissions pour l'ensemble de l'industrie aéronautique, contribuant directement aux objectifs de croissance durable du secteur, Airbus vise une entrée en service contrôlée (EIS), attendue pour le milieu de la décennie. fello'fly fait partie d'Airbus UpNext, une filiale d'Airbus créée pour accélérer le développement des technologiques futures en construisant des démonstrateurs à vitesse et à grande échelle. Les pilotes des compagnies aériennes partenaires d'Airbus, French bee et SAS Scandinavian Airlines, ont participé au vol transatlantique en tant qu'observateurs. Le vol a été rendu possible par Airbus et ses partenaires de gestion du trafic aérien et fournisseurs de navigation aérienne (Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA), NATS, NAV Canada, Eurocontrol et IAA).