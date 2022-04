French bee met le paquet vers les Etats-Unis

Au sein du pôle aérien du groupe Dubreuil, la "petite" French bee prend de plus en plus de place aux côtés de sa grande soeur, Air Caraïbes. La compagnie fortement cette année sa desserte américaine en ouvrant à partir du 30 avril, une nouvelle liaison Orly-Los Angeles. Dès le mois de décembre 2022, French bee s'élancera vers Miami.

6 Airbus A350 en décembre

La ligne de Los Angeles sera exploitée jusqu'à 6 vols par semaine (lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche) en Airbus A350-1000, vers l'aérogare Tom Bradley International. Pour l'occasion, la compagnie proposera un tarif de lancement à partir de 249 euros TTC l'aller simple. French bee opérera à partir du mois de décembre trois fréquences par semaine vers la Floride, en profitant de la livraison de son deuxième Airbus A350-1000. Cet hiver, French bee disposera donc d'une flotte tout A350 de six appareils (4 Airbus A350-900 et 2 Airbus A350-1000). Avec Los Angeles et Miami, French bee proposera donc dans son réseau quatre destinations américaines majeures : San Francisco (trois vols par semaine), avec une prolongation vers Papeete, New York (sept vols par semaine), Los Angeles et Miami. Rappelons aussi que French bee dispose d'un accord interlignes avec Alaska Airlines qui lui donne une ouverture vers plus de 100 destinations américaines intérieures. French bee est pour l'instant commercialisée aux Etats-Unis par trois personnes basées en Floride, plus un centre de réservations, mais prévoit de renforcer ses équipes dans le cadre du développement de son réseau américain.

Quatre destinations américaines majeures

A l'été 2022, French bee desservira donc la Réunion (10 vols par semaine), New York (7 vols par semaine), San Francisco (3 vols par semaine), Los Angeles (6 à 7 vols par semaine) et Papeete (3 vols par semaine). Même si la compagnie est préoccupée par la remontée des prix du pétrole qui devrait entraîner une remontée des tarifs aériens, French bee est déjà très bien orientée pour l'été 2022. "En fonction des destinations, nous sommes sur des niveaux de réservations qui sont revenus à ceux de 2019, voire au-delà. Il y a une vraie reprise de la demande, portée par la clientèle affinitaire et loisirs", explique Marc Rochet, président de French bee.