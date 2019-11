Formation augmentée chez AFI KLM E&M

Nuveon, la co-entreprise fondée entre AFI KLM E&M et NLR, le centre aérospatial royal néerlandais, a mis au point et validé avec un premier client (Gulf Air et avec l'assistance de GAA) le premier module de formation supplémentaire au monde pour la formation MRO dédiée au Rolls Royce Trent 1000, utilisant le système HoloLens. Des modules pour d'autres moteurs, systèmes et types avions sont disponibles.



HoloLens est une paire de lunettes de réalité mixte intelligentes et parfaitement adaptée à des applications dans le champ de la formation aéronautique. En plus de procurer une totale liberté de mouvement aux stagiaires, le dispositif permet aux formateurs de superposer un environnement virtuel à leur environnement réel. Des systèmes et des équipements mécaniques complexes, tels que ceux du Trent 1000 du Boeing 787, sont recréés avec précision sous forme d'hologrammes, permettant aux stagiaires de s'entraîner en équipe, de façon collaborative, et de les appréhender sans contraintes physiques.



C'est là une valeur ajoutée de la " formation augmentée " : la disponibilité des avions physiques est limitée et ceux-ci ne peuvent pas être toujours disponibles au bon moment pour répondre aux besoins de formation des compagnies aériennes et organismes de maintenance. Avec HoloLens, l'avion est à portée de main des ingénieurs stagiaires, pour des sessions pratiques et théoriques.

Les premiers cours, dispensés dans les installations de GAA, ont permis de démontrer en pratique tout le potentiel de la formation en réalité augmentée. Les hésitations initiales des stagiaires se sont rapidement dissipées après qu'ils aient essayé l'application. Ce n'est que le début de ce type de formations de nouvelle génération : après le 787/RR Trent 1000, Nuveon s'apprête à lancer des solutions similaires pour le 777/RR Trent 800 et PW4000.