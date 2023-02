Flyr jette l'éponge

Quelques jours après la compagnie britannique Flybe, c'est au tour de la petite low cost norvégienne Flyr de cesser ses activités et de déposer son bilan.

Le conseil d'administration unanime

"Il n'y avait pas d'alternative pour la poursuite des opérations. L'entreprise déposera son bilan mercredi matin. Flyr a maintenant cessé ses activités et tous les vols sont annulés et ne seront pas reprogrammés", a déclaré mardi soir 31 janvier le Conseil d'administration dans un court communiqué, précisant que la décision avait été prise à l'unanimité.

Plus de 400 employés sur le carreau

"Plus de 400 employés vont perdre leur emploi", a annoncé Erik Braathen, fondateur de la compagnie, au quotidien norvégien Dagbladet. La compagnie Flyr avait été créée en août 2020 par Erik G. Braathen. En juin 2021, elle avait obtenu son certificat de transporteur aérien (AOC) et avait débuté ses vols au départ de sa base opérationnelle de Oslo-Gardermoen vers Tromsø. Elle opérait une flotte de douze avions : 6 Boeing 737-800 et 6 Boeing 737 MAX 8. Elle opérait des vols intérieurs en Norvège et quelques vols internationaux vers le reste de l'Europe.

Problème de liquidités

En novembre 2022, Flyr avait annoncé qu'elle allait devoir mobiliser des fonds supplémentaires pour pouvoir passer la saison d'hiver et se préparer pour le redémarrage du printemps et de la pointe de la saison été. Mais elle n'a pas été en mesure de lever des fonds suffisants pour assurer sa survie.