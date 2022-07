Flynas sélectionne les roues et freins carbone de Safran pour sa flotte d’A320

Freins carbone et puits de chaleur Safran Landing Systems pour les A320neo de Flynas

Dans le cadre de cet accord à long-terme, qui prolonge un partenariat de plus de dix ans, Safran Landing Systems fournira à la compagnie aérienne saoudienne Flynas, l’une des principales compagnies aériennes du Moyen-Orient, les roues, freins carbone et puits de chaleur pour équiper sa flotte d’Airbus A320neo. Les freins carbone conçus par Safran Landing Systems pour la famille A320neo, ainsi que les roues destinées aux même appareils équipent à ce jour plus de 70 % de la flotte A320 mondiale.

Porter le carnet de commandes à 250 avions

Flynas a récemment annoncé vouloir porter son carnet de commandes à 250 avions, ceci dans le but de devenir la première compagnie aérienne à bas-coûts du Golfe Persique et permettre au Royaume d’Arabie Saoudite d’atteindre son objectif de 100 millions de touristes annuels d’ici 2030. Flynas est l’une des principales compagnies à bas coûts d’Arabie Saoudite. Sa flotte comporte 35 avions, opérant plus de 1500 vols hebdomadaires vers 35 destinations nationales et internationales. Depuis son lancement en 2007, Flynas a transporté plus de 60 millions de passagers, un nombre qui n’a cessé de croître.