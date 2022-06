Farnborough Airshow 2022 : vers un festival Airbus ?

Flynas : un besoin pour 160 avions à transformer

Au mois de mars dernier, le conseil d'administration de la compagnie aérienne saoudienne Flynas donnait son feu vert à de nouvelles commandes d'avions Airbus ou Boeing, portant ses achats à 250 avions, pour accompagner un ambitieux plan de croissance qui s'intègre dans le plan stratégique Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Flynas a déjà commandé 88 A320neo et A321neo. Les dix A321neo sont dans la version A321XLR. Une simple soustraction fait que 250 - 88 = 162. Les négociations en cours avec Airbus et Boeing portent donc sur au moins 160 appareils supplémentaires.

Saudia Airlines travaille au remplacement de ses Boeing 777-300ER

Parallèlement, Saudia Airlines travaille au remplacement de ses Boeing 777-300ER depuis un certain temps maintenant. La compagnie aérienne en possède 20 exemplaires en propre dont douze en exploitation depuis 2012 et 2013. Enfin, le gouvernement saoudien a le projet de créer une nouvelle compagnie aérienne toujours dans le cadre de son plan stratégique Vision 2030 dont le volet transport aérien a pour ambition de générer un trafic intérieur et international de 350 millions de passagers à l'horizon 2030 et de relier le Royaume à plus de 250 destinations dans le monde.

Air India et Malaysia Airlines veulent du gros-porteur

De son côté, le groupe Tata, qui contrôle désormais Air India, veut compléter le parc de long-courriers de la compagnie aérienne avec de l'Airbus A350 dans le cadre d'une commande associant gros-porteurs et moyen-courriers qui semble prendre de l'ampleur. Malaysia Airlines a décidé de remplacer sa flotte d'Airbus A330-200 et A330-300 avec une décision dont l'annonce correspond au calendrier du Farnborough Airshow.