Flynas veut porter ses achats d'avions Airbus ou Boeing à 250 exemplaires

Flynas : feu vert à des commandes portées à 250 avions

Le conseil d'administration de la compagnie aérienne low cost Flynas vient de donner son feu vert à de nouvelles commandes d'avions Airbus ou Boeing, portant ses achats à 250 avions, pour accompagner un ambitieux plan de croissance qui s'intègre dans le plan stratégique Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Créée en 2007, Flynas aura depuis transporté 55 millions de passagers et exploite actuellement un parc de 36 moyen-courriers Airbus, soit 15 Airbus A320ceo pris en location et 21 Airbus A320neo dont neuf également sous contrats de location.

Déjà 88 Airbus commandés

Flynas a déjà commandé 88 A320neo et A321neo. Les dix A321neo sont dans la version A321XLR. Une simple soustraction fait que 250 - 88 = 162. Les négociations en cours avec Airbus et Boeing portent donc sur au moins 160 appareils supplémentaires. Déjà dans la place, Airbus a une longueur d'avance, notamment dans la logique de flotte basée sur un seul modèle d'avion chère aux compagnies aériennes low cost. Flydubai a fait le choix du Boeing 737-800 puis du Boeing 737 MAX 8 tandis que Air Arabia a fait celui de l'Airbus A320ceo puis de l'A320neo.

Les ambitions de l'Arabie Saoudite

Le plan de développement de Flynas est un écho de la stratégie de l'Arabie Saoudite de diversifier son économie dans tous les domaines. En terme de transport aérien, il s'agit de générer un trafic intérieur et international de 350 millions de passagers à l'horizon 2030 et de relier le Royaume à plus de 250 destinations dans le monde.