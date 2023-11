flynas et Eve Air Mobility signent un partenariat

Eve Air Mobility, la filiale eVTOL d'Embraer opérant sous la marque "Eve", vient de signer avec la compagnie low cost saoudienne flynas, filiale de Saudi National Air Services (NAS), un protocole d'accord (MoU) pour explorer le futur d'éventuelles opérations eVTOL en Arabie Saoudite. Les deux partenaires vont plus spécifiquement étudier de lancer des opérations eVTOL à Riyad et Djeddah en 2026.

Un volet du programme Vision 2030

L’accord contribuera à l’industrie aéronautique saoudienne en construisant et en soutenant le futur écosystème local pour les vols électriques. Le partenariat contribuera également aux objectifs de durabilité de la Vision 2030 et aux objectifs de développement du secteur de l'aviation plus spécifiquement. « Ce partenariat représente non seulement une étape importante dans notre vision commune du transport aérien durable, mais également un engagement à façonner un paysage de transport plus efficace, plus respectueux de l'environnement et plus accessible », a déclaré Johann Bordais, PDG d'Eve. « Nous sommes impatients de nous lancer dans ce voyage révolutionnaire avec flynas alors que nous unissons nos forces pour faire progresser l'avenir de la mobilité aérienne en Arabie Saoudite.

flynas est, aux côtés de flyadeal, la filiale de Saudia, une des deux low cost d'Arabie Saoudite. Elle exploite plus de 1 500 vols hebdomadaires vers plue de 70 destinations domestiques et internationales.