Flying Green : une nouvelle compagnie française éco-centrée

Alors que la crise du Covid-19 n'est pas encore achevée, certains nouveaux opérateurs préparent déjà l'après-crise et leur lancement. C'est le cas de la nouvelle compagnie française Flying Green qui ambitionne de démarrer ses activités au second trimestre 2023. Flying Green veut se focaliser sur une exploitation plus respectueuse de l'environnement et veut être la compagnie la plus silencieuse et souhaite être la première compagnie "zéro émission nette de CO2" en s'adaptant, au fur et à mesure, aux nouvelles technologies certifiées afin de maintenir un haut niveau de sécurité. La compagnie prévoit qu'un passager voyageant avec elle réduise de 16% ses émissions de CO2 en moyenne.

Cinq axes environnementaux

Flying Green veut articuler son fonctionnement autour de cinq axes : l'emploi de biocarburant aéronautique (Flying Green s'engage à utiliser au moins 5% de SAF dès le lancement des opérations), une flotte d'avions de dernière génération plus silencieuse et consommant moins de carburant, des procédures opérationnelles "vertes" d'éco-pilotage en vol et au sol, le choix de partenaires éco-responsables, des ressources humaines engagées dans le développement durable, avec une charte éthique environnementale signée par tous les salariés. Des politiques zéro papier, déchets 100% recyclables ainsi que la digitalisation maximale seront mises en place dès le début de l'exploitation de la compagnie.

Partenariat avec Airbus

Les futurs locaux de la compagnie seront situés à Saint-Aubin (91) dans la vallée de Chevreuse. Le choix des partenaires techniques et des fournisseurs est en cours. Le démarrage des activités se fera avec trois avions de dernière génération de type Airbus A320neo. La rentabilité et la viabilité du business model a été confirmé par un business plan réalisé conjointement avec Airbus. Flying Green, accompagnée de BPI France, a débuté le 6 décembre sa levée de fonds. Flying Green veut se concentrer "sur l'individualisation des ses services pour faire vivre à chaque passager une expérience unique avec des prestations éco-responsables". La flotte sera équipée de cabines Airspace d'Airbus avec une classe business et un accès wi-fi.

Deux experts de l'aérien aux commandes

Le président et co-fondateur de Flying Green est Pascal Frochot, ancien directeur des opérations en vol chez Air Lib, ancien de Brit Air et plus récemment ancien directeur des affaires économiques et ingénierie PN chez Hop ! Air France. Le directeur général de Flying Green, Jonathan Machado, est diplômé de l'ESTACA et est pilote de ligne sur Airbus A320.