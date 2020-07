Flydubai redécolle et accueille ses premiers passagers

Les affaires reprennent pour Flydubai. Le 8 juillet, la compagnie low cost a reçu ses premiers passagers en provenance de Kiev, suite à la levée des restrictions de voyage liées à la crise du Covid-19. 165 personnes sont donc arrivées à Dubai, dont 25 ayant choisi l'émirat comme destination de vacances.

Flydubai a rouvert ses réservations le 24 juin dernier. La compagnie a revu son service passager à bord pour se plier aux exigences des mesures sanitaires, et pour limiter les contacts entre les passager et les personnels de bord. Chaque passager a droit à un snack ou un repas à bord. Et durant le vol, l'air est recyclé toutes les deux à trois minutes grâce à des filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air). Et les avions sont désinfectés chaque jour avec des produits spéciaux et certifiés. Les passagers peuvent aussi changer leur date de voyage, changer leur vol ou leur destination sans pénalités.

A l'aéroport, de nombreuses mesures ont aussi été mises en place : écrans en plexiglas protecteurs aux comptoirs d'enregistrement et d'immigration, scanners thermiques à différents points du parcours entre l'enregistrement et la porte d'embarquement, mesures de distanciation sociale et nettoyage et procédures de désinfection renforcées. Flydubai a annoncé qu'elle proposait pour l'instant 24 destinations sur son réseau et en ouvrira progressivement d'autres en fonction de la levée des restrictions de voyages.