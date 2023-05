Flydubai met Airbus et Boeing en concurrence pour une nouvelle commande

Flydubai espère concrétiser sa commande pour le prochain Salon de Dubaï

Flydubai a mis Airbus et Boeing en concurrence dans la perspective d'une nouvelle commande d'avions. Et la compagnie aérienne espère bien signer un contrat d'ici la fin de l'année 2023 avec une fenêtre de tir : le prochain Salon aéronautique de Dubaï qui se déroulera en novembre. Les négociations vont donc bon train avec les deux constructeurs. "Le marché des avions de ligne est devenu tellement compétitif qu'il a tourné à l'avantage des acheteurs", commente le directeur général de Flydubai, Al Gaith.

Encore 139 Boeing 737 MAX à réceptionner

Une manière pudique d'indiquer que les deux avionneurs sont prêts à de conséquents rabais pour l'emporter. Ce futur achat de Flydubai sur un nombre non publiquement précisé d'appareils portera sur des calendriers de livraisons qui débuteront au delà de 2027. La compagnie aérienne a en effet encore 139 Boeing 737 MAX à réceptionner et une fois leur réception complète, la nouvelle commande pourra être activée. "Nous avons un nombre conséquent d'avions à recevoir mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Il faut aussi acheter les avions au bon moment afin d'obtenir les meilleurs prix", ajoute Al Gaith.

Airbus a-t-il une chance ?

A priori non. Flydubai a commencé ses activités avec du Boeing 737-800 et a poursuivi avec du 737 MAX 8. Il y a donc de fortes chances que la compagnie aérienne reste avec son fournisseur, Airbus jouant le rôle du lièvre pour peser sur le prix d'achat. Néanmoins, il y a peut être une fenêtre pour Airbus : au delà d'un certain volume d'avions en flotte, un opérateur peut jouer la double source tout en préservant les économies d'échelle, notamment au niveau de la motorisation, les familles 737 MAX et A320neo étant proposées avec le CFM Leap. De même, il est un modèle d'avion qui peut s'intégrer dans le plan de développement de Flydubai : l'Airbus A321XLR. Et Boeing n'a rien à proposer en face.