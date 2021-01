Flydubai développe son réseau européen

Flydubai ne perd pas de temps et à mesure que les restrictions aux frontières se lèvent, elle annonce une expansion de son réseau. La compagnie low cost de Dubai vient d'annoncer qu'elle ouvrira à partir du 12 mai quatre nouvelles destinations en Europe. Flydubai ouvrira ainsi le 12 mai quatre vols par semaine vers Catane (Sicile) et Malte. Le 13 mai, elle relancera une ligne vers Naples, à raison de trois vols par semaine. Le même jour, la compagnie va ouvrir un ligne directe vers Salzbourg (Autriche). Les liaisons sont exploitées en Boeing 737 bi-classe. Les quatre lignes seront opérées en code-share avec Emirates, et les passagers Flydubai pourront ainsi bénéficier de l'accès à 155 destinations en correspondance sur le hub de Dubai. Les deux compagnies ont conclu un partenariat en octobre 2017 qui a déjà largement porté ses fruits.

Une flotte monotype Boeing 737

Avec l'addition de ces quatre nouvelles lignes, Flydubai opérera un total de 20 destinations en Europe dont Belgrade, Bucarest, Helsinki, Istanbul, Cracovie, Prague et Sofia. Malgré la crise du transport aérien international liée à la pandémie du Covid-19, Flydubai a rouvert ses réservations dès le 24 juin, et relancé ses vols dès le mois de juillet. La compagnie est aussi tenue par les très forts investissements qu'elle a fait ses dernières années dans le développement de sa flotte, avec notamment une commande de 175 Boeing 737 MAX annoncée lors du Dubai Airshow 2017 et confirmée en décembre de la même année. La compagnie opère pour l'instant une flotte de 54 Boeing 737 (40 Boeing 737-800, 11 Boeing 737 MAX 8, 3 Boeing 737 MAX 9). Elle doit encore se faire livrer 236 avions (119 Boeing 737 MAX 8, 67 Boeing 737 MAX 9 et 50 Boeing 737 MAX 10).