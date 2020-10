Flybe pourrait être de retour en 2021

Tel le phénix, la compagnie Flybe est peut être en passe de renaître de ses cendres. Huit mois après que la compagnie régionale britannique ait cessé ses activités au début du mois de mars 2020, achevée par les débuts de la crise du transport aérien consécutive à la pandémie du Covid-19, les administrateurs judiciaires ont annoncé que la marque et les actifs restants de Flybe avaient été vendus à Thyme Opco, un investisseur affilié au fonds d'investissement Cyrus Capital qui avait participé à la tentative de sauvetage de Flybe menée par Virgin Atlantic en 2019.

8 millions de passagers, 81 aéroports

La compagnie, qui pour l'instant n'a plus d'avions, pourrait redécoller au début de l'année 2021. Le sort de la licence de transport aérien qui a été révoquée lors de la cessation des activités, doit encore être décidé par la CAA (Autorité de l'aviation civile). Au meilleur de son activité, Flybe opérait au départ et vers 81 aéroports en Europe et transportait environ 8 millions de passagers. En 2019, elle avait fait l'objet d'un projet de reprise par un consortium réunissant Virgin Atlantic, Stobart et Cyrus Capital, mais ce projet avait périclité au moment du début de la crise du coronavirus laissant 2000 salariés sur le carreau. "Bien que nous envisageons de redémarrer avec une taille plus réduite qu'auparavant, nous espérons pouvoir créer des emplois dans l'industrie du transport aérien, restaurer la connectivité régionale en Grande-Bretagne et de contribuer à la renaissance d'une partie vitale de l'économie du pays", a déclaré un porte-parole de Thyme Opco.