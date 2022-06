FlyArna va lancer ses premiers vols le 3 juillet

En même temps que la crise du transport aérien liée au Covid-19 se termine, les projets en cours de nouvelles compagnies aériennes se finalisent. Ainsi, la nouvelle low cost arménienne FlyArna (acronyme pour Armenian National Airlines), a annoncé qu'elle opérerait son vol inaugural le 3 juillet. A cette date, la petite start up lancera une route entre l'aéroport d'Erevan-Zvartnots et Hurghada (Egypte), à raison de deux fréquences par semaine. Le lendemain, FlyArna ouvrira une desserte vers Sharm El Sheikh, trois fois par semaine. La petite compagnie arménienne doit ensuite lancer une route vers Beyrouth (Liban), mais cette ouverture est encore sujette à approbation gouvernementale.

Co-entreprise Arménie/Emirats

Fly Arna a été fondée en 2021, sous la forme d'une co-entreprise (joint-venture) entre le Fonds d'intérêt national arménien ("Armenia National Interests Fund" ou "ANIF") et la compagnie émiratie Air Arabia, basée à Sharjah. L'ANIF détient 51% du capital de FlyArna, les 49% restants étant détenus par Air Arabia. En mai 2022, la compagnie a reçu son certificat d'opérateur aérien (AOC) et son premier avion, un Airbus A320-200. La direction d'Air Arabia annonce que FlyArna aurait le modèle de fonctionnement d'Air Arabia et que la flotte de FlyArna serait composée d'Airbus A320, soit provenant d'Air Arabia, soit d'autre provenance en fonction de la disponibilité sur le marché.