Flexjet passe aux hélicoptères en Grande-Bretagne

Du jet d'affaires au S-76

Flexjet vient d’accueillir son premier hélicoptère Sikorsky S-76 super-moyen dans sa flotte européenne, devenant ainsi le premier opérateur de jets privés en Europe à lancer une division hélicoptère intégrée. Ce nouveau service, déployé au Royaume-Uni dans un premier temps, vise à redéfinir les voyages privés de luxe de point à point, une première en Europe. Cela fait suite à un lancement similaire effectué l'année dernière par la société aux États-Unis, qui propose des opérations par hélicoptère dans le nord-est des États-Unis et en Floride.

Service autonome et extension des services jets privés existants

Le fournisseur de services de propriété partagée Flexjet proposera des programmes d'hélicoptères à la fois en tant que service autonome et en tant qu'extension de ses services de jets privés existants, la nouvelle activité renforçant considérablement son programme Gulfstream G650 qui a été lancé en Europe en septembre dernier. Les propriétaires de jets à très long rayon d'action bénéficieront de transferts gratuits en hélicoptère vers et depuis leur jet dans les aéroports de Londres ou des régions d'exploitation des États-Unis, afin d'améliorer leur expérience de voyage grâce à une solution fluide du « dernier kilomètre » .

S-76 et affrètements en AW109 et AW169

Outre le Sikorsky S-76, qui s'adressera aux pilotes réguliers de programmes d'hélicoptères, Flexjet proposera des affrètements d'hélicoptères à la demande sur sa flotte exploitée et gérée d'hélicoptères [Leonardo] Agusta AW109 et AW169. Ces appareils étaient auparavant exploités par Halo Aviation, la société acquise par la société mère de Flexjet en 2021. L'intégration qui s'en est suivie a permis de créer une équipe dédiée à l'exploitation des hélicoptères de Flexjet, forte de plus de 14 ans d'expertise et d'une liste de pilotes d'hélicoptères expérimentés. Chaque vol en hélicoptère est effectué par deux pilotes certifiés et qualifiés IFR.