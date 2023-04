Finnair supprime deux liaisons intérieures courtes pour raisons environnementales

Il n'y a pas qu'en France qu'on supprime des liaisons aériennes pour des raisons environnementales. Finnair vient ainsi d'annoncer qu'elle allait supprimer à partir du 1er mai pour des raisons environnementales ses deux liaisons intérieures les plus courtes vers Turku à l'ouest d'Helsinki et Tampere au nord. Les deux lignes seront remplacées par des liaisons en bus.

35% de remplissage sur les vols au départ de Turku et Tampere

La compagnie a déjà remplacé ses vols de mi-journée au départ de ces villes par ces liaisons afin de réduire l'empreinte carbone de ces itinéraires. Les connexions routières et ferroviaires sont plus respectueuses de l'environnement pour relier ces villes au hub de Finnair à Helsinki. "Les vols vers Tampere et Turku sont particulièrement courts et le nombre limité de passagers (environ 35% de remplissage) signifie que les émissions de carbone par passager sont plus élevées que sur d'autres liaisons similaires de notre réseau. Le transport routier ou ferroviaire est une option plus durable pour les liaisons entre l'aéroport d'Helsinki et ces villes. Nous comprenons que cette décision puisse décevoir les voyageurs et nous regrettons les désagréments causés par cette mesure. Nous devons cependant tenir compte des facteurs économiques et environnementaux", explique Perttu Jolma, vice-président du réseau de Finnair.

De nombreux passagers n'utilisent déjà plus l'avion

Le temps de trajet entre Turku et Tampere au départ d'Helsinki en passant par la route est de 35 minutes, tandis que le temps de vol actuel est de 25 minutes. La plupart des passagers arrivant à l'aéroport d'Helsinki pour voyager avec Finnair, en provenance de la région de Tampere par exemple, se déplacent déjà en bus, en train ou en voiture. C'était déjà le cas avant la pandémie : 70% des membres Finnair Plus habitant à Tampere partant au départ de l'aéroport d'Helsinki le rejoignaient par bus, train ou voiture. Au cours de l'été 2023, la compagnie assurera quatre trajets quotidiens en bus entre Turku et l'aéroport d'Helsinki et quatre trajets quotidiens en bus entre Tampere et l'aéroport d'Helsinki. A compter du 8 mai, ces liaisons seront accessibles depuis les gares routières centrales de Turku et de Tampere.