Finnair renforce son réseau au départ de Paris et en Europe
© Finnair
Jean-Baptiste HEGUY
publié le 13 novembre 2025 à 18:11

La compagnie finlandaise va proposer trois liaisons hivernales au départ de Paris, Bruxelles et Zurich vers la Laponie, et huit autres nouvelles destinations en Europe.

Pour l'hiver 2026, Finnair proposera deux fréquences hebdomadaires entre Paris et Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise. La compagnie finlandaise proposera aussi deux fréquences hebdomadaires au départ de Bruxelles et Zurich vers Kittilä, ville lapone située au-delà du Cercle polaire, haut-lieu d'activités sportives hivernales. 

87 destinations en Europe ce hiver

Après Alba, Catane, Florence, Kos et Valence, Finnair ouvre encore son réseau européen au départ et vers son hub d'Helsinki. La compagnie va ainsi des vols vers Stavanger (8 fréquences par semaine), Umeå (9 fréquences par semaine via Vaasa), Luxembourg (2 fréquences par semaine), Thessalonique (3 fréquences par semaine), Tirana (2 vols par semaine), Turin (2 fréquences par semaine), et Kuressaare (3 fréquences par semaine). Ces ouvertures européennes permettront aux passagers finlandais de partir pour des destinations du sud de l'Europe et dans l'autre sens, les passagers européens pourront aussi bénéficier des correspondances à Helsinki vers des destinations long-courrier de Finnair, notamment vers l'Asie. Avec ces ajouts, le réseau de Finnair comprendra un total de 87 destinations en Europe cet hiver, 10 en Asie, 7 en Amérique du Nord (dont Toronto, lancée cet été), et deux au Moyen-Orient. 

Aviation Civile

La compagnie finlandaise va proposer trois liaisons hivernales au départ de Paris, Bruxelles et Zurich vers la Laponie, et huit autres nouvelles destinations en Europe.

