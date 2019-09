Finnair et LATAM finalisent un grand partenariat

Les deux transporteurs Finnair et LATAM Airlines, partenaires de l'alliance oneworld, viennent de finaliser un accord de partages de codes entre les vols de la compagnie finlandaise au départ de son hub d'Helsinki et les hubs de LATAM à Sao Paulo (Brésil) et Santiago (Chili), via cinq aéroports de correspondance européens : Roissy CDG, Londres Heathrow, Madrid, Barcelone et Milan.

Finnair pourra donc, pour les vols à partir du 1er octobre, apposer son code AY sur les vols transatlantiques de LATAM, et l'accord offrira donc de nouvelles opportunités de destinations en correspondance aux passagers de Finnair via les aéroports européens. Inversement, dans l'autre sens, les passagers de LATAM auront accès au réseau de Finnair.