Finnair de plus en plus autonome en énergie dans son terminal cargo

Le VSR700 testé en mer depuis la frégate Provence de la Marine nationale

Airbus Helicopters et Naval Group, en collaboration avec la Direction générale de l'armement (DGA) et la Marine nationale, ont testé le démonstrateur SDAM (Système de Drone Aérien Marine) depuis une frégate multi-missions (FREMM). Les essais ont eu lieu à bord de la frégate Provence de la marine française en Méditerranée entre le 2 et le 9 octobre.