Finnair a achevé le retrofit de sa flotte long-courrier

La compagnie aérienne Finnair a annoncé le 18 juin qu'elle avait achevé l'aménagement de ses nouvelles cabines sur l'ensemble de sa flotte long-courrier, au terme d'un investissement de 200 millions d'euros. La cabine ultramoderne, lancée pour la première fois en 2022, a été déployée en l'espace de deux ans sur l'ensemble de la flotte long-courrier de la compagnie, composée des A350 et A330. Les clients peuvent désormais profiter d'une expérience inédite avec Finnair sur tous les vols long-courriers entre Helsinki, son hub d'origine, et les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Asie.

Un siège affaires développé avec Collins Aerospace



Finnair est le client de lancement du tout nouveau concept de sièges de classe Affaires, développé en collaboration étroite avec Collins Aerospace. Ce siège lounge à coque fixe unique est conçu pour maximiser l'espace, offrant une grande variété de positions pour s'asseoir et se reposer, permettant ainsi aux passagers de profiter pleinement de leur espace lors de vols long-courriers relaxants. La cabine s'inspire du design nordique de Finnair, avec une palette de couleurs chaleureuses qui reflète celle des salons non-Schengen distincts de la compagnie aérienne, dévoilés à l'aéroport d'Helsinki avant la pandémie.

La flotte régionale à présent

Dans les mois à venir, Finnair poursuivra ses investissements pour améliorer l'expérience client et moderniser sa flotte, notamment avec le renouvellement des cabines de ses appareils régionaux E190. Ces avions, assurant les liaisons vers les destinations nordiques les plus prisées de Finnair, seront équipés de cabines flambant neuves, s'inspirant des designs et des couleurs désormais emblématiques de la flotte long-courrier de la compagnie. De plus, Finnair inaugurera prochainement un nouveau salon plus spacieux dans la zone Schengen de son principal hub à l'aéroport d'Helsinki. Ce salon est spécialement conçu pour accueillir les passagers en classe Affaires ainsi que les membres de Finnair Plus. Tous les clients Finnair peuvent y accéder moyennant un supplément.