Fiji Airways reçoit le premier de ses deux Airbus A350

Le 15 novembre, la compagnie Fiji Airways a reçu à Toulouse le premier exemplaire de ses deux appareils A350 commandés auprès d'Airbus. Les deux avions sont pris en location, via le loueur DAE Capital. Fiji Airways devient ainsi la première compagnie de la région Pacifique à recevoir le long-courrier d'Airbus.

L'Airbus A350 sera déployé sur les lignes Nadi-Los Angeles et Nadi-Sydney. Il est configuré en bi-classe de 334 sièges : 33 sièges business full flat, 301 sièges de classe économique, dont 39 sont appelés "Bula Space" et donnent plus d'espace aux jambes des passagers. Les IFE sont fournis par Thales. Fiji Airways opère déjà une flotte de six Airbus A330, ce qui permettra aux pilotes de profiter d'une "communalité" avec les Airbus A350.