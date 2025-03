Fiji Airways devient officiellement le quatorzième membre de Oneworld

L'alliance globale aérienne Oneworld a annoncé le 31 mars l'entrée officielle de la compagnie Fiji Airways. La compagnie emblématique de l'archipel fidjien et du Pacifique sud va pouvoir proposer dès le 1er avril à ses passagers le plein bénéfice de son adhésion de l'alliance composée d'Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Royal Air Maroc, Royal Jordanian et Sri Lankan Airlines. Les passagers pourront ainsi accéder à 700 salons d'aéroports globalement, dont les salons récemment ouverts d'Amsterdam-Schiphol et Seoul-Incheon, les enregistrements et les embarquements prioritaires et la possibilité de cumuler des points sur les programmes de fidélisation.

Fiji Link, compagnie affiliée

La compagnie Fiji Airways opère de son côté une flotte totale de 23 avions, basée sur son hub de Nadi International Airport. Elle opère un réseau de 25 destinations dans 14 pays, notamment vers les hubs de oneworld comme Hong Kong, Tokyo, Sydney, et sa nouvelle destination internationale, Dallas Fort Worth. La compagnie Fiji Airways a débuté ses activités le 1er septembre 1951 et amène dans l'alliance avec elle une compagnie affiliée, Fiji Link, qui opère les liaisons régionales vers les archipels de Tonga, Samoa, Tuvalu et Vanuatu.

Oman Air, la prochaine

Rappelons que, très prochainement, c'est la compagnie Oman Air qui devrait faire son entrée officielle dans l'alliance Oneworld. En 2026, à la faveur de son rachat par Alaska Airlines, c'est la compagnie Hawaiian Airlines qui devrait intégrer l'alliance globale. Trois autres transporteurs sont aussi annoncés pour une intégration prochaine : Starlux Airlines (Taïwan), MIAT Mongolian Airlines (Mongolie), et Philippine Airlines (Philippines).