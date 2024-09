FEV lance sa division aérospatiale

Mobilité aérienne avancée et NewSpace

Un nouveau venu dans le secteur aérospatial, c'est ainsi que l'on peut qualifier FEV, du moins son entité dédiée à l'aéronautique et au spatial. « FEV Aerospace s'adresse à la fois aux clients traditionnels de l'industrie aéronautique et spatiale et aux entreprises et jeunes pousses qui investissent de nouveaux domaines tels que la mobilité aérienne avancée et le NewSpace », explique Patrick Hupperich, PDG du groupe FEV. L'entreprise s'appuie sur son expérience automobile et adapte ce savoir-faire aux applications aérospatiales.

Développement de solutions de propulsion durables

A l’image de l’ensemble du secteur de la mobilité et du transport, la durabilité sera, dans les années et décennies à venir, le principal moteur d'innovation de l'industrie aéronautique. Le portefeuille de FEV Aerospace est donc principalement centré sur le développement de solutions de propulsion durables. Outre les piles à combustible à hydrogène vert et les carburants aéronautiques durables (SAF), l'accent est mis sur les groupes motopropulseurs électriques, les technologies de batteries et les concepts de recyclage qui s’y rattachent. Le portefeuille inclut également les solutions logicielles, en particulier dans les domaines de l'ingénierie des systèmes et de la cybersécurité. Les premiers projets de FEV dans le domaine de l'aviation remontent au début des années 1980. La société n'a cessé, depuis lors, d'être active dans le secteur aérospatial.