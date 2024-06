De nouveaux critères de certification conjoints en Europe et aux USA pour les ADAVe

Une circulaire consultative aux Etats-Unis

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et le régulateur de l'aviation civile américaine, soit la FAA, ont fait un pas vers l'établissement d'une norme de certification pour les aéronefs de mobilité aérienne avancée, tels que les taxis aériens à décollage et atterrissage verticaux électriques (ADAVe). S'il ne s'agit pas encore à proprement parler d'une norme de certification définitive, c'est en tout cas une circulaire consultative aux Etats-Unis qui préfigure les bases de la certification des aéronefs de type ADAVe (Aéronefs à Décollage et Atterrisage Verticaux électriques) -entre autres-. Cette circulaire a pour ambition de définir les moyens acceptables pour démontrer la conformité aux exigences de la partie 21 de la FAA pour les aéronefs de classe spéciale.

L'AESA veut intégrer les nouvelles exigences définies avec la FAA

La FAA a de son côté précédemment publié les critères de navigabilité définitifs pour deux modèles d'ADAVe, à savoir le Midnight d'Archer Aviation et l'aéronef de Joby Aviation. L'AESA en ce qui la concerne a mis à jour ses règles relatives aux conditions spéciales pour les aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (SC-VTOL ou CS-ADAV) dans le but d'intégrer les nouvelles exigences convenues en accord avec la FAA, concernant la sécurité du vol et de l'atterrissage, la maniabilité des aéronefs pour ne citer que ces dernières. L'AESA, qui avait déjà publié une première série de normes pour les projets ADAV, a apporté quelques changements importants dans la deuxième édition de ses critères CS-ADAV.

La Chine en pole position

Il y a un certain degré d'urgence à constituer une norme précise et suffisamment détaillée, car outre le besoin pour les constructeurs tels que Lilium et Volocopter pour ne citer qu'eux, actuellement le seul pays qui puisse se vanter d'avoir certifié un appareil ADAVe n'est autre que la Chine, par le biais d'Ehang avec son EH216S, certifié par la CAAC en octobre 2023 et qui débute par ailleurs sa production en série. L'exploitation commerciale ne devrait pas tarder à commencer dans la zone économique spéciale de Canton ou Guangzhou telle qu'elle est connue sous son nom chinois.