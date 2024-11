Feu vert pour la constellation européenne Iris2

La machine ne s’est pas enrayée

Malgré le départ retentissant, le 16 septembre dernier, de son initiateur et farouche défenseur, le commissaire européen Thierry Breton (en charge du Marché intérieur et notamment des affaires spatiales), le dossier de constellation européenne Iris2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite – Infrastructure pour la résilience, l'interconnectivité et la sécurité par satellite) pour les télécommunications continue d’avancer : rendue le 2 septembre, l’offre finale du consortium SpaceRISE (Space Consortium for a Resilient, Interconnected and Secure Europe – Consortium spatial pour une Europe résiliente, interconnectée et sécurisée) a été validée le 31 octobre par la Commission européenne, avec la promesse de passer un contrat avant fin décembre.

Consortium européen

L’offre est portée par les trois grands opérateurs européens de télécommunications par satellites : Eutelsat (France), Hispasat (Espagne) et SES (Luxembourg).

Leurs partenaires sur ce projet sont Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space (qui ont renoncé cet été à être en tête de ligne), ainsi que Deutsche Telekom et OHB (Allemagne), Hisdesat (Espagne), Orange et Thales Six (France), et Telespazio (Italie).

Bouée de sauvetage

Le projet repose sur 290 satellites placés sur des orbites basses et moyennes, et sur un segment terrestre permettant de fournir des services au début des années 2030.

Le contrat de concession, sur 12 ans, s'appuie sur un partenariat public-privé (PPP), dont environ 60 % seront à la charge du budget européen et 40 % à la charge des opérateurs.

Iris2 devrait ainsi servir de bouée de sauvetage pour Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space, frappés de plein fouet par la crise provoquée par la domination sans partage de SpaceX.