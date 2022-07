Farnborough Airshow 2022 : Rolls-Royce et EasyJet partenaires dans le cadre de H2ZERO

Au sol cette année avant les essais en vol

Les deux entreprises se sont engagées à collaborer à une série d'essais de moteurs au sol, qui débuteront dans le courant de l'année, et partagent l'ambition d'amener cette technologie dans les airs. L'objectif de ce partenariat est de démontrer que l'hydrogène a le potentiel d'alimenter une gamme d'avions à partir du milieu des années 2030.

Un AE 2100 utilisé

Alors que Rolls-Royce apportera son expertise en matière de développement de moteurs et de systèmes de combustion, EasyJet apportera ses connaissances et son expérience opérationnelles à H2ZERO et investira directement dans le programme d'essai. Grâce à H2ZERO, les entreprises soutiendront un essai au sol de concept précoce d'un turbopropulseur AE 2100 de Rolls-Royce au Royaume-Uni plus tard cette année. Cet essai sera suivi d'un essai au sol en grandeur réelle d'un moteur à réaction Rolls-Royce Pearl 15. Plusieurs sites sont en cours d'évaluation, notamment le centre d'essai Rolls-Royce du Mississippi, aux États-Unis. Le programme s'appuiera sur les essais initiaux de combustion d'hydrogène et de systèmes d'alimentation en carburant que Rolls-Royce réalise avec les universités de Cranfield et de Loughborough.

Dans la continuité du projet lancé en 2021

H2ZERO s'inspire de la campagne mondiale "Race to Zero", soutenue par les Nations unies, à laquelle les deux entreprises ont souscrit, s'engageant à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050. L'accord annoncé aujourd'hui fait suite à un projet de recherche que les deux entreprises ont lancé en 2021. Il s'agissait d'élaborer une analyse de marché, de définir des spécifications de conduite et d'étudier l'infrastructure et les exigences réglementaires pour soutenir l'utilisation de l'hydrogène dans l'aviation. "Le partenariat H2ZERO a également été créé en réponse à des études détaillées et à des études de marché - notamment l'équipe Fly Zero de l'Institut britannique de technologie aérospatiale et le projet NAPKIN (New Aviation Propulsion Knowledge and Innovation Network) - qui ont toutes deux conclu à l'existence d'un potentiel commercial pour les avions à hydrogène", précise le motoriste britannique.