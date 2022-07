Farnborough Airshow 2022 : Porter Airlines reprend 20 E195-E2 supplémentaires

La compagnie canadienne régionale Porter Airlines a profité de l'édition 2022 du Farnborough Airshow pour officialiser une commande ferme de 20 Embraer E195-2. Cette commande supplémentaire vient s'ajouter à une première commande ferme de 30 Embraer E195-E2 passée en 2021, avec des options pour 50 appareils supplémentaires. Le contrat portant sur les 20 avions supplémentaires officialisé à Farnborough se monte à 1,56 milliard de dollars, au prix catalogue. Si l'ensemble de la commande va à son terme, en incluant les 50 options d'achats, le contrat se montera à 5,82 milliards de dollars, au prix catalogue.

La première livraison et l'entrée en service du premier E195-E2 est prévue au second semestre 2022. L'appareil peut avoir une configuration comprise entre 120 et 146 passagers. Celle de Porter Airlines sera dévoilée ultérieurement. Porter Airlines sera le client nord-américain de lancement pour la nouvelle famille de jets d'Embraer. Porter envisage de déployer l'Embraer E195-E2 sur des destinations populaires à coloration loisirs ou buiness à travers le Canada, les Etats-Unis, le Mexique et les Caraïbes au départ d'Ottawa, Montreal, Halifax, et Toronto Pearson International Airport.