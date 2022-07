Farnborough Airshow 2022 : la filière civile sort bancale de la crise

Les compagnies aériennes chinoises et indiennes retrouvent le chemin des commandes d'avions, prenant ainsi la relève des transporteurs nord-américains et européens qui ont animé l'activité d'Airbus et de Boeing en 2020 et 2021. Le retour de la dynamique ne doit pas masquer les problèmes persistants de qualité chez Boeing qui sort de la crise encore plus affaibli.

Ruissellement de commandes à Farnborough A moins de plusieurs coups de théâtre, le prochain Salon de Farnborough, qui ouvrira ses portes le 18 juillet, donnera lieu à un nouveau festival de commandes d'avions commerciaux. Un « ruissellement » dont l'ampleur dépassera même celui observé lors du Salon de Dubaï en novembre 2021 (cf.