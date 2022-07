Farnborough Airshow 2022 : l’avion décarboné prend aussi forme de l'autre côté de la Manche

Par rapport au reste de l’Europe et notamment de la France, le Royaume-Uni n’est pas en retard technologique dans le domaine de l’avion décarboné. En tête, le motoriste Rolls-Royce dont l’effort se porte surtout et notamment sur la motorisation tous azimuts, qu’elle soit électrique ou hybride-électrique. Et pour majorer ses chances de réussite et de commercialisation de ses systèmes, Rolls-Royce n’a pas hésité à devenir partenaire d’avionneurs et de compagnies aériennes.

"L'esprit de l'innovation". Il ne faut aucun doute que les efforts les plus visibles du Royaume-Uni visant à développer une aviation verte sont sans aucun doute ceux de Rolls-Royce. Avec en première ligne, l’aventure de Spirit of Innovation qui a constitué la partie émergée et la plus visible médiatiquement des recherches