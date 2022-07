Farnborough Airshow 2022 : H55 va développer un kit de conversion électrique pour le Piper Archer

Kit de conversion pour Piper Archer sous forme de STC

La société suisse H55 a annoncé au Salon international de l'aéronautique de Farnborough 2022 qu'elle s'associera à CAE et à Piper Aircraft pour développer un kit de conversion pour les avions Piper Archer (PA-28-181) en service et mettre sur le marché une variante électrique de l'avion sous forme de certificat de type supplémentaire (STC)

Un système de batterie développé par H55...

H55 s'est engagée à concevoir et à fabriquer le système de batterie de l'avion pour aider CAE à convertir les deux tiers de sa flotte de formation Piper Archer à la propulsion électrique et à mettre le kit de conversion à la disposition de tous les exploitants de ce type d'avion. La société suisse H55, l'un des principaux fournisseurs de batteries et de systèmes de propulsion pour l'aérospatiale, qui possède des années d'expérience réussie en matière de vol électrique, y compris la technologie utilisée dans tous les avions Solar Impulse, a été choisie par CAE pour fournir son système de batteries en fonction des exigences spécifiques du kit de conversion électrique.

...Pour convertir les 2/3 de la flotte de Piper Archer de CAE

H55 travaillera avec CAE pour convertir les deux tiers de sa flotte de formation Piper Archer. L'annonce faite à Farnborough par H55 et CAE coïncide également avec la signature d'un accord entre CAE et Piper visant à commercialiser la trousse de conversion électrique à des tiers, ainsi que les services de formation et de soutien nécessaires à l'exploitation des aéronefs électrifiés.