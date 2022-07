Farnborough Airshow 2022 : BBAM reprend neuf Boeing 737-800 BCF supplémentaires

Le loueur BBAM a annoncé à l'occasion de l'édition 2022 du Farnborough Airshow la finalisation d'une commande ferme pour 9 Boeing 737-800 BCF (Boeing Converted Freighter). Ce contrat vient compléter un carnet de commandes pour un total de 40 Boeing 737-800 convertis en cargo pour le loueur, alors que la demande pour les avions cargo ne se dément pas.

BBAM sera le premier client à prendre livraison d'un Boeing 737-800 converti en provenance de la nouveau site de conversion du fournisseur MRO KF Aerospace qui va ouvrir l'année prochaine à Kelowna, en Colombie-Britannique. Le Boeing 737-800BCF présente pour l'instant un carnet de 250 commandes pour plus d'une vingtaine de clients. L'avion a un emport cargo de 23,9 tonnes et dispose d'un rayon d'action de 2 025 miles nautiques (3 750 kilomètres). BBAM dispose aussi de "slots" de conversion auprès d'autres fournisseurs MRO, incluant COOPESA (Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales) au Costa Rica et BSAS (Boeing Shanghai Aviation Services) à Shanghai.