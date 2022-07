Farnborough Airshow 2022 : Afrijet reprend un nouvel ATR 72-600

La petite compagnie gabonaise privée Afrijet a profité de l'édition 2022 du Farnborough Airshow 2022 pour annoncer la finalisation de la vente d'un nouvel ATR 72-600, qui sera livré avant la fin de l'année. Cette commande portera la taille de la flotte d'Afrijet à six ATR 72-600 d'ici 2023, permettant ainsi l'ouverture de nouvelles routes et l'augmentation de la fréquence de vols.

Marc Gaffajoli, Président exécutif d'Afrijet, déclare : « La connectivité régionale a un impact important sur les économies locales et l'intégration des communautés. Pour être efficace en Afrique, un avion doit être rentable, fiable et polyvalent. Par ailleurs, le terrain unique sur lequel Afrijet opère, inclut la forêt du bassin du Congo, qui est la deuxième plus grande forêt tropicale au monde après l’Amazonie. Raison de plus d’opter pour l’avion le plus responsable du marché pour assurer ces connexions essentielles. » Fabrice Vautier, Directeur commercial d’ATR, ajoute : « La majorité des trajets en Afrique se concentre sur quelques routes bien desservies et il existe un réel besoin de relier les villes secondaires. Et c’est ce qu’Afrijet fait, en fournissant un service fiable et confortable aux communautés locales. L'accélération de la transition de sa flotte vers l'achat d'avions ATR de dernière génération est une démonstration claire de la stratégie commerciale solide d'Afrijet et de son engagement en faveur d'une aviation durable. »